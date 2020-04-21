Накормить трудовых мигрантов, значит остановить их переход в криминальную сферу

Аргументы Недели → Общество 13+

21 апреля 2020, 13:02 [ «Аргументы Недели» ]

Трудовые мигранты из стран бывшего СССР, приехавшие в Россию на заработки, после закрытия строек, рынков, непродовольственных магазинов, служб быта, автосервисов и прочих мест их работы, остались без средств к существованию.



А им нужно каждый день питаться, кормить своих детей, платить за аренду квартиры. Не прошло и месяца, и выяснилось, что у этих людей нет каких-либо запасов на чёрный день, жили от крохотной зарплаты до зарплаты. В результате в городах страны участились кражи продуктов питания, денег пока ещё неопытных в этих вопросах мигрантов. Они привыкли зарабатывать руками, но что делать, если нет работы, пищи, как пережить тяжёлые времена? Границы закрыты, уехать на родину нет возможности. Вот и начали пока неопытные преступники промышлять возле магазинов, банкоматов, просто вырывая из рук пакеты с едой или только что снятые деньги.



Понимая опасность ситуации, правительство России сделало первый шаг для облегчения участи трудовых мигрантов. Их приравняли к гражданам России для получения социальной помощи и пособий. Автоматически продлили разрешения на проживание и трудовые визы. Но этого недостаточно в условиях коронавируса и кризиса. Необходимо взаимодействие с правительствами стран, из которых они приехали, потому что в трудные жизненные моменты люди хотят уехать туда, где их любят и ждут, а не промышлять вынужденными грабежами на улицах. Среди других предложений - дать мигрантам работу в селе, на посевной и уборке урожая.



