Смартфон - лучший помощник и худший хранитель секретов и денег

Аргументы Недели → Общество 13+

21 апреля 2020, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]

По данным МВД, через вредоносные программы в мобильных телефонах мошенники похищают огромные деньги у неосторожных граждан. Как правило, заражение гаджета происходит через пустое СМС или MMS сообщение. Достаточно его открыть - и хакеры будут потихоньку выводить деньги с ваших счетов, привязанных к смартфону.



Другой распространённый способ получить доступ к вашим деньгам - отправить сообщение с предложением лекарств, лечения. Это так называемый социальный инжиниринг. А потом всё происходит по известной уже схеме.



Специалисты по кибербезопасности советуют ни в коем случае не открывать подозрительные сообщения от незнакомых лиц, сразу их удалять. Но если уже открыли и телефон заражён, то срочно нужно отключить питание, ни в коем случае не пробовать ни самому, ни в мастерской его реанимировать. Нужно срочно звонить в банк и блокировать свои счета, а также отменять последние транзакции. А потом писать в полицию заявление о киберпреступлении.



Чем больше удобств предоставляют нам современные гаджеты, тем больше опасности расстаться со своими персональными данными и деньгами. Рост таких преступлений увеличивается с каждым годом. Надо быть на чеку.



