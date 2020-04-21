С динского хозяйства взыскан полумиллионный долг

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21 апреля 2020, 11:00 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Судебные приставы Динского районного отдела УФССП России по Краснодарскому краю продолжают свою работу в условиях карантина. Так, недавно они взыскали с новотитаровской организации крупную задолженность в пользу хозяйства из Кореновского района.

ООО «Бриз» допустило невыплату задолженности на общую сумму 560 тысяч рублей в пользу НПХ «Кореновское». Взыскатель подал заявление в суд, а исполнительный лист передал в районный отдел судебных приставов, которые начали работу, направленную на взыскание задолженности.

Выявив наличие у организации-должника целого ряда автотранспортных средств, пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении автомобилей, направив документ в ГИБДД по Динскому району. Кроме этого, приставы получили информацию о наличии у ООО «Бриз» счетов в банках, на которых находились денежные средства в достаточной для погашения долга сумме.

После этого со счетов «Бриза» были взысканы средства на погашение долга перед НПХ «Кореновское» в полном объеме, а также сумма исполнительского сбора.