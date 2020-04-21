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В России за сутки скончался 51 пациент с COVID-19

, 10:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В России за сутки скончался 51 пациент с COVID-19
скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

За прошедшие сутки в России скончался умер 51 пациент с коронавирусом нового типа. Об этом во вторник журналистам сообщили сотрудники оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

Подчеркивается, что с начала эпидемии количество жертв коронавирусной инфекции на территории России достигло 456 человек.

Ранее сегодня стало известно, что за минувшие 24 часа количество людей, заразившихся коронавирусом нового типа в РФ увеличилось на 5 642. Общее число инфицированных в стране выросло до 52 763 в 85 регионах.

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