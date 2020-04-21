В Челябинской области 38 человек прошли лечение от коронавируса

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21 апреля 2020, 10:14 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Еще 68 человек находятся в инфекционных отделениях больниц. За последние сутки диагноз поставлен еще 10 южноуральцам.

Как сообщила на онлайн-брифинге с журналистами вице-губернатор Ирина Гехт, по данным на 21 апреля, в Челябинской области зарегистрировано 107 человек с коронавирусной инфекцией, 38 из них выздоровели, 68 проходят лечение, пожилой мужчина 66 лет, страдающий онкологическим заболеванием в терминальной стадии скончался. Самое большое количество заболевших в Магнитогорске (18 человек) и в Челябинске (17 человек).

По словам Ирины Гехт, в Челябинской области готовы 80% коек для коронавирусных больных. В южноуральских больницах их будет 2,5 тысячи.