Более 3 млн москвичей зарегистрировались в проекте «Активный гражданин»

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21 апреля 2020, 09:43 [ «Аргументы Недели» ]

mos.ru

В проекте «Активный гражданин» зарегистрировались более 3 млн жителей столицы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

Как отметила заммэра, «Активный гражданин» - простой и практичный инструмент, с помощью которого москвичи могут улучшать свой двор, свой район и весь город.

«Проект появился около шести лет назад, и с тех пор к нему присоединились 3 млн человек. Только с начала года - уже почти 300 тыс. новых пользователей. Причем более 80 тыс. участников в этом году не пропустили ни одного голосования», - сказала Наталья Сергунина.

Проект «Активный гражданин» появился в 2014 году. С его помощью горожане выбирают улицы и дворы, которые необходимо благоустроить, голосуют за мероприятия для фестивалей и праздников, выбирают названия парков и станций метрополитена. «В 2017 году более 330 тыс. жителей столицы высказали свое мнение по программе реновации. С момента запуска проекта москвичи приняли участие более чем в 4,5 тыс. голосований», - уточняется в материале.

Трехмиллионной участницей проекта стала Елена Лапыгина из Орехова-Борисова Южного. Она рассказала, что благодаря «Активному гражданину» она узнала много нового. «Допустим, о том, что в Печатниках есть парк и ему выбирают название. Я об этом узнала в приложении проекта. Мне нравится, что человек может принять участие в обсуждении каких-то вопросов, которые касаются районов, города. Это немаловажно, потому что это же наше благо, мы всем этим пользуемся», — подчеркнула она.