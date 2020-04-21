Коронавирус помог вспомнить про глухих

В России в период пандемии заработала «Горячая линия» для слабослышащих россиян
Пока все заняты острыми экономическими и политическими вопросами в этот непростой период, целый пласт людей в нашей стране остался без внимания. Речь идёт о глухих и слабослышащих россиянах. Три раза Президент России обращался к народу по поводу пандемии, но его не «услышали» глухие граждане. Так как речь Путина не переводилась на жестовый язык.
Глухие и слабослышащие оказались в полной изоляции и опасности. Все горячие линии помощи самоизолированным пенсионерам работают в режиме голосовых звонков, регистрация волонтёров из числа глухих и слабослышащих также невозможна, поскольку подразумевает устное общение и обучение.
«Вызов экстренных служб по телефону – это большая проблема для глухих, часто просто невозможно осуществить звонок без посторонней помощи слышащего. Очень много печальных случаев в жизни глухих было по причине того, что не смогли вовремя
вызвать врача, полицию. А сейчас, в период пандемии, это тема особенно остро звучит в новых реалиях», - рассказывает Станислав Иванов, член Совета Всемирной Федерации
Глухих и начальник управления социальной политики и реабилитации ВОГ. Станислав выступил с инициативой и теперь создана «Горячая линия» - совместный масштабный проект помощи инвалидам по слуху по всей стране. Особое внимание
уделяется глухим, старше 65 лет. «Активисты выявляют в регионах инвалидов по слуху, тех, кто нуждается в помощи. Происходит это и через обращения в органы исполнительной власти, общественные
организации. Нами создается единая база контактов. Проводим анкетирование имониторинг, - объясняет Станислав Иванов. – Также мы организуем волонтёрскую службу из числа инвалидов по слуху и слышащих молодых людей, владеющих жестовым
языком». Теперь на «Горячую линию» принимаются все заявки от глухих и слабослышащих людей. Обратиться можно в формате текстового сообщения по номеру телефона или же записать
видео на жестовом языке и отправить на номер wats up.
ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ для инвалидов по слуху:
- Написать смс на номер телефона или воспользоваться wats up
- +7964 502 2132 или + 7982 665 8735
- Ваше обращение принимают диспетчеры.
- Если вы не можете писать, снимите видео на жестовом языке и отправьте в wats up на указанные номера.
- Диспетчеры передают информацию в штаб в каждом конкретном городе, откуда поступило обращение.
- Штаб посылает волонтёра к вам.
- Когда волонтёры на месте, они сразу вызывают переводчика жестового языка по видеосвязи.