Коронавирус помог вспомнить про глухих

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21 апреля 2020, 09:47 [ «Аргументы Недели», Алексия Мелевская ]

фото: соцсети

В России в период пандемии заработала «Горячая линия» для слабослышащих россиян

Пока все заняты острыми экономическими и политическими вопросами в этот непростой период, целый пласт людей в нашей стране остался без внимания. Речь идёт о глухих и слабослышащих россиянах. Три раза Президент России обращался к народу по поводу пандемии, но его не «услышали» глухие граждане. Так как речь Путина не переводилась на жестовый язык.

Глухие и слабослышащие оказались в полной изоляции и опасности. Все горячие линии помощи самоизолированным пенсионерам работают в режиме голосовых звонков, регистрация волонтёров из числа глухих и слабослышащих также невозможна, поскольку подразумевает устное общение и обучение.

«Вызов экстренных служб по телефону – это большая проблема для глухих, часто просто невозможно осуществить звонок без посторонней помощи слышащего. Очень много печальных случаев в жизни глухих было по причине того, что не смогли вовремя

вызвать врача, полицию. А сейчас, в период пандемии, это тема особенно остро звучит в новых реалиях», - рассказывает Станислав Иванов, член Совета Всемирной Федерации

Глухих и начальник управления социальной политики и реабилитации ВОГ. Станислав выступил с инициативой и теперь создана «Горячая линия» - совместный масштабный проект помощи инвалидам по слуху по всей стране. Особое внимание

уделяется глухим, старше 65 лет. «Активисты выявляют в регионах инвалидов по слуху, тех, кто нуждается в помощи. Происходит это и через обращения в органы исполнительной власти, общественные

организации. Нами создается единая база контактов. Проводим анкетирование имониторинг, - объясняет Станислав Иванов. – Также мы организуем волонтёрскую службу из числа инвалидов по слуху и слышащих молодых людей, владеющих жестовым

языком». Теперь на «Горячую линию» принимаются все заявки от глухих и слабослышащих людей. Обратиться можно в формате текстового сообщения по номеру телефона или же записать

видео на жестовом языке и отправить на номер wats up.

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ для инвалидов по слуху: