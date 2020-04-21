Коронавирус 21 апреля: В Москве скончались ещё 29 пациентов, пандемия привела к беспрецедентному падению цен на нефть

Аргументы Недели → Общество 13+

21 апреля 2020, 09:18 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

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К утру 21 апреля в мире зафиксировано 2 478 634 случаев заражения коронавирусом, 170 389 человек погибли, 654 527 – выздоровели. «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.

– Число людей, инфицированных коронавирусом во всех странах мира, по данным Университета Джонса Хопкинса, приближается к 2,5 млн. Больше всего заболевших (787 тысяч) и умерших (42,3 тысяч) в США, в Европе печальное лидерство удерживает Италия: там от Covid-19 скончались более 24 тыс. человек.

– В Москве умерли 29 пациентов с коронавирусом. Пациентам было от 31 года до 94 лет, сообщили в оперативном штабе. Все они имели сопутствующие заболевания. Таким образом, общее количество жертв коронавируса в Москве достигло 233 человек.

– В России провели более 2 млн тестов на коронавирус, сообщила в понедельник пресс-служба Роспотребнадзора. «В Российской Федерации проведено более 2 млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 135 тыс. человек», - говорится в сообщении ведомства.

– Пандемия коронавируса привела к беспрецедентному падению цен на американскую нефть марки WTI. Вчера во время торгов она опустились до минус 40 долларов за баррель. Инвесторов беспокоят переполненные нефтехранилища в условиях рекордно низкого мирового спроса.

– Трамп заявил, что подпишет указ о приостановке иммиграции в США. «Учитывая атаку со стороны невидимого врага, а также необходимость защитить рабочие места наших великих американских граждан, я подпишу распоряжение о приостановке иммиграции в США!» – написал он в Twitter.

– Американский публицист, экономист и трейдер, автор «Чёрного лебедя» Нассим Талеб в интервью РБК спрогнозировал, что эпидемия ускорит переход к онлайн-обучению – образовательные учреждения смогут за счет этого серьезно сэкономить на зданиях, логистике и т.п. В онлайн перейдет и значительная часть бизнеса. «Это не означает, что офисы исчезнут полностью, они просто станут меньше и люди не будут ездить туда каждый день», — считает Талеб. Этот тренд, по его мнению, «убьет города» — люди начнут массово переселяться из мегаполисов в сельскую местность.