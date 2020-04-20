В Таиланде ограбленные и выселенные из отеля россияне вынуждены были жить в пещере

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20 апреля 2020, 22:15 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, пещера

В Таиланде полиция обнаружила пару россиян, которые поселились в палатке в пещере бухты Тонсай. Они застряли в Таиланде из-за пандемии коронавируса и не могут вернуться в Россию.

Путешественники рассказали, что вначале россиян ограбили: украли видеокамеру, дрон и личные вещи. Потом отель, в котором ранее жили туристы, был закрыт, знакомых в стране у них не было, и податься было некуда.

Полицейские доставили отдыхающих в больницу для сдачи тестов на коронавирус, которые оказались отрицательными. Сейчас россияне находятся в одном из четырех отелей Краби, которые открыты для помощи иностранцам, застрявшим в Таиланде из-за закрытия границ.

Третьи сутки подряд в Таиланде не умирают пациенты с коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь Центра по борьбе с COVID-19 страны Тхависин Висануйотхин.