В Сколково изобрели хлорку и попытались воскресить рыбу

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20 апреля 2020, 19:34 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Новость о том, что ученые из Сколково придумали дезинфицирующую жидкость, убивающую коронавирус, но, в отличие от спирта, совершенно безвредную для человека, появилась 1 апреля. Многие восприняли ее как весьма безобидную шутку. Но история неожиданно получила продолжение.

Бывший вице-премьер РФ и нынешний председатель «Сколково» Аркадий Дворкович подписал письмо, отправленное в ставший уже известным научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», с просьбой провести испытания образцов изобретенной жидкости.

Другие же ученые из Сколково изобретателей не поддержали.

«Я и мои коллеги по экспертной комиссии внимательно прочитали заявку. Условно говоря, это просто хлорка, которую облучали холодной плазмой. Можно было бы вместо этого обрабатывать ее акустическими волнами, устроить танцы шаманов с бубнами, результаты были бы одинаковыми. Мы все знаем, что простая хлорка имеет обеззараживающий эффект, и ничего нового в этом нет», - заявил ректор Сколтеха академик РАН Александр Кулешов.

Отметим, что в инновационном центре «Сколково» работает множество компаний, занятых самыми разными научными разработками, которые предполагается коммерциализировать.

Компания ООО «Магнарил Аква Лаб» была создана, согласно ЕГРЮЛ, 31 марта 2020 года. Получается, что новость о волшебном изобретении жидкости «Магнарил» появилась уже на следующий день. А за две недели до регистрации ООО «Магнарил Аква Лаб», согласно письму за подписью Аркадия Дворковича, «экспертная коллегия Сколково одобрила проект — «аппарат по производству дезинфицирующей и антибактериальной жидкости Magnaril из водопроводной воды путем обработки холодной плазмой и магнитной обработки». В письме также сказано, что Фонд Сколково готов обеспечить грантовое финансирование испытаний.

Известно, что ранее один из изобретателей «Магнарила» Дмитрий Балаболин проводил исследования по возможности оживления замороженной рыбы. Но это, как говорит ведущий известного сериала, «уже совсем другая история».