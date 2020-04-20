Запоздалое признание: создание латышского легиона было огромной ошибкой

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20 апреля 2020, 19:08 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Экс-депутат Сейма, легионер Waffen SS Висвалдис Лацис, фото соцсети

Тема латышских легионеров Waffen SS – тема мучительная и страшная. Человечество, которое пережило, пожалуй, самую страшную войну, принять, понять и простить их не сможет. А могут ли сами латышские легионеры СС (те, которые живы) простить себя? Помнят ли они глаза детей, которые молящее смотрели на них перед расстрелом?

В канун Православной Пасхи в Латвии в возрасте 96 лет скончался экс-депутат Сейма, легионер Waffen SS Висвалдис Лацис.

Нет сомнений, что до конца своих Лацис помнил все! Помнил!

Он же написал книгу «Латышский легион в свете истины». И даже переиздал ее.

Что мы знаем об этом легионере?

В латышском легионе СС Лацис служил с 1943 года. Служил в 44-м полку 19 гренадерской дивизии. Видимо, его карьера складывалась хорошо, если он получил звание лейтенанта. Кстати, репрессирован он не был после войны.

Независимая Латвия обласкала Лациса: был избран депутатом Сейма, награжден высшей наградой Латвии – орденом Трех звезд четвертой степени. Я не знаю за какие «заслуги» был награжден этот человек.

Я знаю только, что он служил в легионе СС, и каждый год 16 марта участвовал в марше, у памятника Свободы.

Представитель Следственного комитета России Светлана Петренко выразилась четко! «На страницах своей книги как, как бывший участник этого легиона, он одобряет и высказывает поддержку карательной активности на территориях Белорусской ССР, Псковской, Ленинградской и Новгородской».

Некоторые латышские историки «не заметили» признаков, что Лацис в своей книге оправдывает нацистский режим или его преступлениях.

Такая позиция некоторых латышских историков совершенно понятна – оправдание. Видимо, историю можно «переписать» через много лет…

Я слышала интервью самого Лациса. Из первых уст.

Латышский легионер сказал, что… «создание латышского легиона было огромной ошибкой и ПРЕСТУПЛЕНИЕМ по отношению к местному населению»

«Первыми призвали цвет латышского народа. Парней от 19 до 25 лет. Понимаете, как уничтожали народ. Конечно, надо было избежать создания легиона. Зачем умирать напрасно? Мы всегда воевали в чужих мундирах….»

Что это? Запоздалое признание перед лицом вечности? Что это?

Я - православный человек. И помню, что прощение – мощная сила. Но, как мне простить тех, кто сжигал мирных людей в Хатыни, уничтожал детей в Саласпилсе, закапывал, возможно, еще живых в Румбульском лесу?

Как?

Я - православная и на крышке гроба Лациса «плясать» не буду. Нет! Моя вера так меня не учит. Но мы все, увы, смертны! И обязательно предстанем перед Высшим Судом! И будем держать ответ!

Что скажут те, кто был убит легионерами СС, когда они предстанут перед Богом? Что скажет Лацис в свое оправдание? Поможет ли ему запоздалое признание?

Бог Судья ему!