Эксперт рассказала, что люди будут путешествовать, несмотря на любые ограничения

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20 апреля 2020, 18:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе оценила перспективы введения для путешествий по миру специальных документов, подтверждающих отсутствие инфекции у туриста.

«Это просто идея и способы её воплощения совершенно непонятны. Соответственно, и оценивать какие-то перспективы в плане усложнения путешествий сейчас довольно бессмысленно. Если мировое медицинское сообщество так и не найдёт средства от этого заболевания, тогда видимо понадобятся дополнительные документы, подтверждающие здоровое состояние путешественника в тот момент времени, когда он пересекает границу. Но это не гарантирует, что он не подхватит это заболевание позже или по возвращению на родину. Вопросов, в связи с этими документами, очень много и ответов на них пока нет. Возможно, от коронавируса будет найдено лекарство, и никакие документы и не понадобятся. А возможно и нет», - сообщила Ломидзе.