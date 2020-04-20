Росрыболовство: рыбалке быть, запрета из-за пандемии не будет

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20 апреля 2020, 16:39 [ «Аргументы Недели» ]

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press, рыбалка

Из-за распространения COVID-19 повсеместного закрытия любительского рыболовства в регионах не будет, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Но губернаторы могут ограничивать доступ к водоемам.

"С точки зрения доступа простого населения к водоемам и возможности вылавливать рыбу себе на пропитание мы считаем, что это крайняя мера, и она должна, конечно же, исходить непосредственно уже от губернаторов", - отметил Шестаков в эфире телеканала "Россия 24".

Закрыть любительское рыболовство в Астраханской и Тверской областях для недопущения распространения коронавируса до 20 июня 2020 года ранее предложил российский Минсельхоз.