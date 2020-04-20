Как иркутянам предлагают в период карантина развлекаться, не выходя из дома

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20 апреля 2020, 16:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

фото: pixabey

Жители Иркутской области в эпоху коронавируса учатся жить и работать онлайн. Какие именно развлечения им в этих условиях доступны.

За последние несколько недель в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Иркутской области одни за другими ради введения режима самоизоляции закрывались одни за другими самые разные учреждения, включая всю индустрию развлечений. Постепенно свою деятельность прекратили театры, кинотеатры, ночные клубы, кафе, рестораны, спортивные сооружения, клубы по интересам, запрещены массовые мероприятия. Помимо этого, частично закрываются магазины, работодателям рекомендуют отправлять людей на дистанционную работу или больничные либо организовывать сотрудникам транспортировку к месту работы. Больницы и поликлиники перешли только на экстренный прием пациентов, людям рекомендуют держаться в полутора метрах друг от друга или вовсе не выходить на улицы.