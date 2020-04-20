Крымчане негодуют по поводу безалаберности приезжего москвича, разгуливающего по городу

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20 апреля 2020, 14:35 [ «Аргументы Недели» ]

an-crimea.ru

Приехавший на «каникулы» в Крым житель столицы приглашает москвичей, словами: «нет людей, нет полиции, свободно передвигаюсь по региону».

Пост, который он опубликовал в «Фейсбуке», разошелся по сети и вызвал шквал гневных комментариев – крымчане негодуют по поводу безалаберности гостя, рассматривая его призывы, как призывы к нарушению дисциплины самоизоляции, которой подавляющее большинство из них следует неукоснительно.

«Здесь совсем нет людей. Нет и полиции, Росгвардии. Никто не покушается на свободу. Я спокойно передвигаюсь по всему региону. Внутренние рейсы летают. Велкам», - написал турист, посетовавший, что рядом нет умных людей – не с кем поговорить.

Напомним, что сегодня глава Крыма Сергей АКСЕНОВ потребовал ужесточить контроль за соблюдением мер самоизоляции тех, кто прибыл в Крым отсидеться на период вынужденных «каникул». Было обещано наказание, вплоть до уголовной ответственности.