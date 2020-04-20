В Челябинске ко Дню Победы озвучат «Стену памяти»

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20 апреля 2020, 15:05 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото предоставлено компанией "Интерсвязь"

В Челябинске проект «Стена памяти» будет обновлен к 75-летию Победы. Рассказы о фронтовиках будут записаны в аудиофайлах. Тексты прочитают известные люди города.

Как сообщает пресс-служба компании «Интерсвязь», которая является инициатором проекта, вновь объявляется сбор фотографий героев Великой Отечественной войны и их историй, которые станут тысячами подкастов и зазвучат по всему городу. Сейчас на сайте проекта «Стена памяти» pomni.is74.ru более 150 тысяч фотографий, из которых 45 тысяч имеют собственную историю в текстовом формате, и они продолжают прибывать. Часть из них будет озвучена известными людьми города, представителями шоу-бизнеса, членами театральных коллективов, которые заявились поддержать проект своими голосами.

«Мы призываем жителей не сдаваться в это тяжёлое время, как не сдавались наши предки, проявить личный героизм, объединиться и сделать — в этом наша сила. Благодаря современным технологиям, каждый герой может высказаться и быть услышанным. Задача – достойно отметить праздник, несмотря на изменившиеся условия в мире, вспомнить подвиг наших прадедов», — отмечает председатель совета директоров компании «Интерсвязь», Леонид Вахрамеев.

Всего будут озвучены тысячи историй простых людей: детей, подростков, взрослых и пенсионеров, которых обстоятельства вынудили отказаться от планов, чтобы защитить свою землю и близких. Уникальные рассказы большинства из них впервые можно будет не только прочитать, но и услышать в формате аудиоподкастов у «Стены памяти» на Аллее славы, на радио, или в интернете.

Размещение «Стены памяти» и регламент посещения объекта будет актуализирован в соответствии эпидемиологической ситуацией и ограничениями. Конструкции планируется смонтировать к 9 мая и сохранить на Аллее славы до конца июня. Дополнительную информацию о том, как разместить фотографию и историю на «Стене памяти», можно получить на сайте проекта pomni.is74.ru.