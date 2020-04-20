Путешествие из Москвы в деревню. Заметки молодой учительницы

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20 апреля 2020, 14:22 [ «Аргументы Недели», Мария Капустина ]

Деревня Взвад в Новгородской области. Фото Анастасии Лазаревой

Коронавирус навис над жителями мегаполисов, поэтому многие уехали за город. Мы хотим рассказать о том, кто сделал это по доброй воле задолго до того, как это стало мейнстримом. Анастасия Лазарева - выпускница исторического факультета МГУ кафедры этнологии и участница программы «Учитель для России» уже два года работает учителем в школе в деревне Взвад Новгородской области. Пока Анастасия самоизолирована в деревне, мы решили, что у нее есть время ответить на наши вопросы.



Как я решила стать учительницей

Многое меняется, когда взрослеешь. В магистратуре я писала диплом, связанный с работой школ-интернатов в Сибири, параллельно подрабатывала бэбиситтером, а также была волонтёром в интеграционном центре для детей беженцев и мигрантов «Такие же дети». Этот опыт дал мне понять, что я хочу чего-то большего: попробовать себя в роли учителя.



От подруги я узнала о программе «Учитель для России» и решила в ней поучаствовать. Проект предлагает молодым специалистам - выпускникам вузов, не имеющим опыта преподавания, возможность пройти профессиональную подготовку и стать на два года педагогом в школе в регионе России. Конечно, двух лет недостаточно для того, чтобы стать учителем. За это время можно лишь набить себе шишки, но это, на мой взгляд, самое важное. Над ошибками можно потом работать и совершенствовать себя в преподавании.

Родителям я до самого конца не говорила о том, что мне придется переехать из Москвы. Я подала заявку на программу зимой, прошла несколько этапов отбора, и уже тогда поняла, что попала в новое для себя сообщество.

В мае 2018 года, после защиты магистерской диссертации, я сказала родителям, что, скорее всего, уеду жить в деревню. Тогда я еще не знала, куда точно поеду, было несколько вариантов. Но родители, - спасибо им большое, не стали меня отговаривать или переубеждать. Хочешь – делай! Друзья-этнологи меня тоже поддержали, понимали, что этот опыт для меня очень важен.



В первые месяцы работы в школе



Все было непривычно. В этом заключалась главная сложность. В профессиональном плане трудностей особенно не чувствовала. Наоборот, пылал энтузиазм, хотелось попробовать разные методики. В первый год было много внеурочной работы: мы с моим коллегой организовали театральный кружок, киноклуб, рисовали стенгазеты вместе с детьми.



Первое время я долго продумывала и планировала занятия - один урок могла делать полдня. Поэтому чувствовала себя прилежной ученицей: на подготовку к предметам я точно тратила гораздо больше времени, чем мои ученики.



В бытовом плане, наверное, было сложнее. После масштабов большого города трудно свыкнуться с тем, что через неделю ты уже выучил наизусть все маршруты для прогулок. Есть также свои особенности жизни в тесном сообществе, где практически отсутствует личное пространство: в деревне все тебя знают, от жителей ничего не скроешь. Но сейчас я привыкла, если ты начинаешь играть по правилам, то находишь в этом свои плюсы.









Про учеников





У меня очень разные классы: в самом маленьком учится один ученик, а в самом большом – семь человек. Поэтому каждый мой урок уникален. Даже если в первый год работы я подготовила урок для пятого класса, то в этом году его надо будет изменить в соответствии с количеством учащихся и их степенью усвоения материала. Когда учеников мало, замечаешь индивидуальные особенности каждого ребенка, можешь позволить себе останавливаться тогда, когда это нужно.



В прошлом году у меня была нагрузка восемь часов, это совсем немного. В этом году чуть больше - 12 часов. Так как с сентября я учусь в аспирантуре Исторического факультета, такое расписание меня устраивает.







Со многими учениками у нас очень теплые и доверительные отношения. Они частенько бывают у меня кабинете на переменах, рассказывают о своих делах, делятся переживаниями.



Если говорить о профессиональном выборе, у учащихся очень разные образовательные траектории. Это может быть школа в городе после 9 класса, а может быть и колледж. А дальше - университет, кто захочет. Всё зависит от позиции семьи, материального положения. Также от того, есть ли у семьи родственники в городах, ну и от желания ребёнка и результатов экзаменов.

Педагогическая цель

Это очень сложный вопрос, потому что мои стратегии и цели менялись. Когда я пришла в школу, мне казалось, что исторический пласт может быть прочувствован ребёнком. И для меня было важно создать все условия для того, чтобы ученик «прикоснулся» к живой ткани прошлого. Тем более, кабинет истории являлся своеобразной машиной времени, где можно было прожить советский период. Помню, как мы с коллегой среди методических пособий обнаружили пластинки с речами Ленина. Конечно, сразу же их прослушали.

Прочувствование – это очень субъективная вещь, происходящая тогда, когда ребенок сам этого хочет. А стремления учителя могут никак не совпадать с желаниями ученика. Поэтому я отошла от этой идеи и решила сконцентрироваться на том, чтобы научить ребёнка чему-нибудь полезному, тому, что точно пригодится в жизни. Например, анализировать графики и таблицы, критически мыслить, работать с текстом, уметь отличать главное от второстепенного. Кажется, базовые вещи, но ведь не все взрослые с этим справляются. Надеюсь, что мои ученики, несмотря на то, что они уже ненавидят таблицы, через лет десять вдруг осознают, что они им были нужны. Если не осознают, это тоже нормально. В качестве поощрения за кропотливую работу я рассказываю различные байки из истории, реакция детей в этот момент бесценна.





Жизнь в педагогике

Если честно, мне бы очень хотелось связать свою жизнь с педагогикой. Это точно область моих научных интересов, поэтому в околообразовательной среде я останусь. Хочу ли я работать в школе? Вероятно, да. Но точно не в массовой. Мне комфортнее работать с небольшими классами, когда есть возможность ближе узнать ребёнка, чтобы между двумя акторами учебного действия установились доверительные и рабочие отношения. Это очень важно. В массовой школе это тоже возможно, ведь я сама когда-то училась в такой школе и могу судить по собственному опыту, но воплотить гораздо сложнее. Всё зависит от профессионализма учителя, его технологичности и приложенных усилий.



Досуг молодого учителя

На самом деле, когда у тебя есть интернет, увлечения не слишком меняются. Но есть и кое-что новое: в деревне я стала петь в хоре. Мы часто выступаем с коллективом, гастролируем по другим городам и деревням.

В свободное время гуляю по излюбленным маршрутам в деревне, а когда идёт дождь – тяжелые капли лупят в стёкла, - прекрасно почитать книгу, именно бумажную. К сожалению, не умею ничего сажать и выращивать, поэтому своей картошки у меня нет.





В докарантинные времена я раз в месяц выезжала в город: в Москву, Новгород, Санкт-Петербург. Там проводились образовательные мероприятия или встречи с другими участниками программы у куратора в гостях, или же я выезжала по делам в университет. Сейчас, конечно, дома сижу: длинными вечерами смотрю кино или прохожу какие-то онлайн-активности.







Заметки этнолога



Я с интересом наблюдаю, как деревня меняется от сезона к сезону, где находятся информационные точки, как люди рассказывают о последних новостях, что принято говорить о политике, о судьбе и других вещах. Я очень люблю слушать и задавать вопросы, потому что только это помогает мне понять местное сообщество, законы, по которым люди живут. Какая-то фраза, которую человек сказал, не подумав, для меня может стать открытием или озарением.





Замыкая круг



В этом году подходит к концу моё двухлетнее участие в программе «Учитель для России». Этот опыт мне ещё предстоит отрефлексировать и осмыслить. Сейчас я думаю о том, как попрощаться с детьми, коллективом, с теми людьми, к которым я искренне привязалась за время жизни в деревне. Конечно, возникает грусть, но она очень светлая, поэтичная.



В последнее время из-за карантина всё очень неопределённо: я даже не знаю, будут ли у меня ещё очные уроки в школе. Жаль, что так сложилось, потому что остаются какие-то недоделанные вещи с детьми, сорвавшиеся планы, совместные поездки..



Опыт работы в школе меня обогатил, и это самое главное. Надеюсь, что продолжу общаться с учениками и коллективом школы, с жителями деревни, с коллегами из программы.