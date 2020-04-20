Собянин выделил на поддержку столичного бизнеса 70 млрд рублей

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20 апреля 2020, 13:39 [ «Аргументы Недели» ]

Мэр Москвы Сергей Собянин, фото соцсети

По принятым мэром Москвы Сергеем Собяниным трем пакетам мер объем поддержки столичного бизнеса составит порядка 70 млрд руб. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.

Согласно материалам, из этой суммы около 23 млрд руб. составят субсидии и освобождение от платежей, более 22 млрд руб. - отсрочки по платежам, еще порядка 20-30 млрд руб. направят на субсидирование процентной ставки по кредитам для малого бизнеса.

Как отмечается, сумма в размере 70 млрд руб. может меняться в зависимости от того, как активно будут пользоваться льготными кредитами представители малого бизнеса. При этом по кредитам, которые были уже ранее взяты, власти Москвы будут субсидировать процентную ставку до 6% годовых. По новым стабилизационным кредитам - 8%.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал третий пакет мер поддержки московского бизнеса в связи с коронавирусом.

Президент РФ Владимир Путин ранее предложил предоставить бизнесу новый кредитный продукт: льготный кредит на пополнение оборотных средств. Он добавил, что ставка по таким кредитам будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки Банка России, то есть реальная стоимость кредита для предприятий будет на 6% ниже относительно нынешней рыночной ставки.