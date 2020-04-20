Аксенов объявил тотальную «зачистку» туристов, устроивших массовый заезд в Крым

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20 апреля 2020, 12:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

an-crimea.ru

За выходные власти сделали вывод, что, судя по машинам с номерами других регионов, гостями забиты все поселки.

Напомним, что ранее сообщалось о якобы массовом игнорировании гостями Крыма требований о соблюдении режима самоизоляции. Вывод такой властями был сделан исходя из того, что с начала введения карантинных мер было выдано 5000 анкет прибывшим, по которым отзвонились и сообщили свое место нахождения лишь 20 человек. Учитывая, что все случаи заболеваний коронавирусом в Крыму завозные, 20 апреля 2020 года Сергей АКСЕНОВ велел выявить всех нарушителей, не выполнивших требования, указанные в анкетах.

«За эту неделю отрабатываем всех приезжих, все анкеты, поступившие с первого дня», - велел он и обещал для этих целей подключить муниципальный контроль.

Скорее всего на тотальную «зачистку» АКСЕНОВА сподвигла информация о массовом заезде в Крым туристов в субботу 18 апреля. «В поселках все забито машинами с других регионов», - поделился сегодня он своими наблюдениями с членами оперативного штаба.