Собянин открыл развернутый на базе ГКБ № 24 коронавирусный стационар

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20 апреля 2020, 12:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр столицы Сергей Собянин открыл коронавирусный стационар на базе городской клинической больницы №24 на ул. Писцовая.

«Сегодня больница №24 вступает в строй в борьбе с коронавирусом. Хорошая больница, хороший коллектив - профессионалы. Есть реанимации, ИВЛ - то есть все, что требуется для борьбы с коронавирусом», - сказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что ранее планировалось развернуть в Москве 9 тыс. больничных коек. Сделать это, как уточнил Собянин, городские власти собирались уже на текущей неделе, но результаты диагностики показали, что в настоящее время нет необходимости в введении такого количества дополнительных коек, так как рост больных коронавирусом с тяжелой формой невелик. «На той неделе мы планировали в понедельник ввести 9 тыс. больничных коек для COVID-2019, но по той динамике тяжелых пациентов, которую мы видим за последние 10 дней, мы задачу себе уменьшили с 9 тыс. до 4 тыс. сегодня. В выходные мы увидели, что можно еще отложить ввод дополнительных больничных коек. Поэтому сегодня вводим около 2 тыс. всего. Это позитивная история, говорящая о том, что у нас нет такой быстрой динамики нарастания тяжелых пациентов, как мы видим по диагностике», - сказал мэр.

Он также добавил, что диагностика все больше выявляет пациентов с легкой формой, бессимптомных. «Охват больше, и качество этих тестов больше. Сама загрузка сети (больничной) идет в более плавной динамике, что чрезвычайно важно, это позволяет врачам работать не в аварийном, а в нормальном, плановом режиме», - также отметил мэр.

Кроме того, он сообщил, что жители столицы соблюдают режим самоизоляции. «Москвичи выполняют требования по самоизоляции. У нас высокий коэффициент самоизоляции. Низкий коэффициент передвижения по городу. Несомненно, рано или поздно это даст свой эффект», - подчеркнул Сергей Собянин.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, для перепрофилирования в коронавирусный стационар в больнице №24 был проведен ремонт корпуса №2 с перепланировкой помещений и оборудованием палат кислородной подводкой, выполнена организация в корпусах №1 и №2 «чистых» и «грязных» зон, установка душевых кабин и санпропускников (шлюзов), препятствующих распространению инфекции. В результате мощность больницы составила 540 коронавирусных коек и 61 реанимационная койка. В штате коронавирусного стационара будут работать 226 врачей и 431 сотрудник среднего медперсонала. Сформированы мультидисциплинарные бригады медиков.

Первых пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию больница №24 примет уже 20 апреля.

В материалах также поясняется, что на территории больницы начаты работы по развертыванию временного быстровозводимого медицинского корпуса на 71 койку. Он будет предназначен для долечивания пациентов, которые находятся на стадии выздоровления и им не требуется кислородная поддержка. Такие корпуса будут построены и на территории ряда других клиник. В общей сложности в таких временных госпиталях планируется разместить около 1,2 тыс. коек.

Всего в Москве для лечения больных коронавирусом развернуты отделения в 42 федеральных, городских и частных стационарах.