Россияне вытесняют гастарбайтеров с их рабочих мест

Аргументы Недели → Общество 13+

20 апреля 2020, 11:24 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Владимир Путин подписал указ о регулировании правового статуса иностранцев, находящихся в России. Их разрешительные документы продлеваются автоматически до середины июня. Работодатели получают право нанимать таких людей на работу. Эксперты считают, что такая мера позволит поддержать рынок труда.



Однако в крупных городах граждане нашей страны стали активнее устраиваться в продуктовые магазины, где ранее работали в основном приезжие. Сектор низкоквалифицированного труда встал на путь трансформации. Россияне идут работать кассирами, продавцами и даже грузчиками. Такая ситуация может изменить миграционные правила в нашей стране через некоторое время.

В Общественном Совете при МВД России обратили внимание на сокращение денежных переводов приезжих граждан, которые они отправляют домой.



Производители аграрной продукции заявили, что им не хватает рабочих рук при проведении весенних работ, поэтому мигранты могут использоваться как неплохая альтернатива.



У мигрантов имеется ещё очень много нерешённых вопросов, ответы на которые они смогут получить в лучшем случае после 30 апреля. Пока некоторые гастарбайтеры получают даже штрафы за просрочку документов и нарушение миграционных правил, так как в ряде регионов распоряжения руководства МВД поняли по-разному.



