Как поправки в Конституцию повлияют на национальную самобытность

Аргументы Недели → Общество 13+

20 апреля 2020, 12:04 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Вячеслава Шишкоедова («Южноуральская панорама»)

На этот вопрос ответил известный музыкант, главный дирижер Челябинского симфонического оркестра Адик Абудурахманов.

Напомним, речь идет о гарантиях всем народам России права на сохранение родного языка, создания условий для его изучения и развития (ст. 68), а также гарантий сохранения этнокультурного и языкового многообразия (ст. 69).

Адик Абдурахманов в беседе с корреспондентом издания «Южноуральская панорама» подчеркнул, что такие поправки необходимы, несмотря на то, что ранее это не было прописано в основном законе страны.

«Мир развивается, меняются наше мышление, наше отношение к культуре. Особенно важно внимание к языку. Россия – страна, которая, с одной стороны, его защищает, с другой – обогащает его многообразием различных культур и языков, и за счет этого же обогащается и сама», - сказал музыкант. В качестве примера он привел многообразие национальностей и народностей на Южном Урале, где сохраняется самобытность культур и языка, но при этом доминантой остается русская культура.

«Кто я сам по национальности? Отец мой казах, а моя мама – татарка. А сам я больше русский. Потому что с раннего детства впитал в себя все русское: язык, русскую музыку, литературу, вокруг меня много русских друзей. В свое время я тоже поступил в Санкт-Петербургскую консерваторию. Но я никогда не испытывал комплекса из-за своего происхождения, – рассказывает Адик Абдурахманов. – Национальность у нас была одна – талантливый ты человек или не талантливый, хороший музыкант или плохой».

Другие эксперты также уверены, что поправки подчеркнут единство и равноправие другие народов России, подчеркнут значимость русского языка и его объединяющую роль.