В Сочи приставы опечатали незаконно работавшую гостиницу «Феникс»

Аргументы Недели → Общество

20 апреля 2020, 09:25 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Лазаревский районный отдел судебных приставов по г. Сочи поступил исполнительный документ об административном приостановлении деятельности гостиницы «Феникс», находящейся в г. Сочи по ул. Победы, 2/2 сроком на 3 месяца.

Взыскателем выступил территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

Подобные исполнительные документы подлежат немедленному исполнению, поэтому приставы оперативно явились в гостиницу. По их приходу выяснилось, что владелец «Феникса» благоразумно принял решение прекратить работу своего отеля в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране.

Представителям закона оставалось лишь вручить владельцу гостиницы постановление о возбуждении исполнительного производства и опечатать двери всех номеров и других помещений гостиницы. Проверка исполнения решения суда подтверждает, что прием и размещение постояльцев в «Фениксе» не ведется.