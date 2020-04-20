75% сотрудников проекта Сергея Собянина «Московское долголетие» стали соцработниками на время самоизоляции

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20 апреля 2020, 09:04 [ «Аргументы Недели» ]

Помощь пожилым москвичам, соблюдающим режим самоизоляции, фото соцсети

Сотрудники «Московского долголетия», которые ранее организовывали досуг участников проекта, в период распространения коронавирусной инфекции помогают пожилым москвичам, соблюдающим режим самоизоляции. Об этом в понедельник 20 апреля сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Специалисты отделов социальных коммуникаций и активного долголетия проекта «Московское долголетие» помогают пожилым людям, соблюдающим режим самоизоляции», - говорится в сообщении.

Уточняется, что до введения в городе ограничительных мер, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, они занимались организацией развлекательных, спортивных и творческих мероприятий, помогали и консультировали москвичей старшего поколения, а также обеспечивали работу кружков и секций проекта.

«Эпидемия внесла коррективы в привычную жизнь всех москвичей. Сейчас мы становимся свидетелями того, как в сложных условиях возникает совершенно новая система взаимопомощи и добрососедства. Представители старшего поколения должны сидеть дома, и многие из них нуждаются в помощи больше, чем в обычные будни. В задачи тысячи социальных помощников, которые раньше организовывали их досуг в рамках проекта «Московское долголетие», входит не только обеспечить доставку необходимых продуктов питания и лекарств, но и поддержать москвичей психологически, учитывая все меры предосторожности», - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимира Филиппова.

Отмечается, что по поручению мэра Москвы в городе сформирован алгоритм оказания помощи тем, кто обязан соблюдать режим самоизоляции на дому, - это жители старше 65 лет, а также люди с хроническими заболеваниями, так как они находятся в группе риска по заболеванию коронавирусной инфекцией.

«К более чем 9 тыс. социальных работников, нагрузка на которых во время самоизоляции москвичей возросла, присоединились специалисты проекта «Московское долголетие». Они помогают в покупке и доставке продуктов питания, товаров первой необходимости, лекарств и медицинских изделий, а также выгуле домашних животных и покупке корма для них», - говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, специалисты проекта «Московское долголетие», которые на время карантина стали социальными помощниками, стараются нестандартно подходить к выполнению своих новых обязанностей. Они делают сюрпризы, поздравляют с днем рождения москвичей старшего поколения, созваниваются с ними по телефону и переписываться в мессенджерах, подбирают и отправляют им интересные материалы с рекомендациями, чем можно заняться дома в период самоизоляции. С особым вниманием они относятся к одиноким пожилым людям - общаются, поддерживают, окружают их вниманием и заботой. Все социальные помощники прошли специальный инструктаж. Также они снабжены средствами индивидуальной защиты.