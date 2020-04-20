О Пасхе, Великом и Священном празднике христиан

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20 апреля 2020, 00:42 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Великий праздник Пасхи известен христианскому миру уже давно.

Он издревле установлен в честь великого Воскресения Иисуса Христа и явления Апостолам. «Христос Воскрес», - принято говорить каждому в этот праздник, а отвечать нужно всегда: «Воистину Воскрес!». Именно в этот день люди все вместе предаются единству и радости, ходят в церковь, освящают пасхальные яйца, едят куличи и весело проводят время. Христос поистине воскресает в душах у многих. Единение и радость – вот главные принципы Святой Пасхи. Но откуда пошёл великий праздник и какова его история? Некоторые полагают, что Пасха – исключительно христианский священный день. Но всё случилось ещё задолго до нашей эры.

Иудейская Пасха имела совсем иное название – Песах. Ветхозаветный праздник имел абсолютно другие причины. По Священному Писанию, Всевышний миновал еврейские дома, уничтожая египетских первенцев. Речь идёт о мифических десяти казнях, обрушившихся на Древний Египет. Празднование Ветхозаветной Пасхи свершалось в честь дня ухода евреев из страны фараонов и их последующего спасения. Тогда им помог выбраться легендарный Моисей, пророк и полководец, ставший мудрым вождём еврейского народа. По некоторым данным, Моисей был ранее принцем Египта, и лишь потом узнал о своём истинном предназначении.

Но тем не менее, истоки празднования Пасхи появились ещё задолго до изгнания евреев и были связаны со скотоводством и земледелием. Впоследствии, иудеи стали отмечать его уже в честь спасения от ярости фараона. Ветхозаветные евреи были слишком воинственными и несказанно радовались мучениям своих врагов. Но христиане были намного добрее. Они связали Священную Пасху с общим понятием перерождения. Евреи освободились от рабства египтян, а истинный христианин должен освободиться от иного рабства – рабства греха и порока, освободиться посредством смерти и Воскресения Иисуса Христа.

Католическая Пасха отмечается 50 дней, а православная – 40. Недавно Священная Пасха прошла и на территории нашей страны. Искренне поздравляем всех, кто читает данные статьи, и желаем света и духовного процветания. Христос Воскрес! А также хотелось бы верить, что после святого праздника, начнётся и всеобщее «освещение» планеты. И это «освещение» навечно избавит нас всех от злосчастного коронавируса, уже успевшего забрать множество невинных жизней.