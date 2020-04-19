Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Православные Латвии встретили Пасху

, 19:11 [ «Аргументы Недели», , Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Православные Латвии встретили Пасху
Пасхальное богослужение, фото автора

Сегодня православные Латвии празднуют Пасху. К сожалению, в этом году в связи с ЧС пасхальное богослужение транслировалось по ТВ и радио. Но разве можно «испортить» такой Светлый Праздник?

 

Конечно, коронавирус несколько омрачил настроение православных латвийцев: не все смогли посетить храмы, освятить куличи и пасхальные яйца, совершить исповедь. Не было в Латвии такого родного и привычного Крестного хода в этот день. И саму службу латвийцы смотрели по ТВ.

Но, Пасха – праздник светлый и важный! Каждый православный латвиец отмечает Христово Воскресенье так, как требует того душа.

Митрополит Рижский и всея Латвии Александр поздравил верующих с праздником: «С великой радостью приветствую всех вас вечно живым и жизнеутверждающим пасхальным приветствием, в котором заключается наша вера, наши надежды и утешение. Сегодня, к сожалению, среди людей распространились чрезмерное увлечение благами мира сего, стремление к почету и славе, отсутствие глубокой веры, истинной любви и подлинно добрых дел. Бог и церковь уходят на последнее место. Из истории известно, что попущение скорбей и болезней всегда было напоминанием человеку, что жизнь – великий дар божий людям. В постигших нас испытаниях мы видим, как зыбка и неустойчива земная жизнь человека».

В Светлый День православным Латвии было действительно приятно, когда глава МИД Эдгар Ринкевич поздравил с праздником Пасхи, обратившись к людям на русском языке: «Поздравляю с великим праздником Пасхи Христовой православных Латвии. Мира. Христос Воскресе!»

Для верующей семьи политика, экс-мэра Олега Бурова Пасха – особенный праздник, и отмечают этот Светлый День, конечно, в кругу семьи.

«Христос Воскресе! Мира! Тепла! Добра! Любви! Мы обязательно все переживем! Помните, за «темной ночью» всегда идет рассвет! Все дурное пройдет! Христос Воскресе! С Праздником, мои дорогие! Счастья! Будем здоровы!»

Латвия отмечает православную Пасху! 

Христос Воскресе!

Здоровье

Российский вирусолог оценил теорию создания коронавируса искусственным путем

Российский вирусолог оценил теорию создания коронавируса искусственным путем

Профессор, лауреат государственной премии России по науке и технике и премии Д.И. Ивановского по вирусологии Александр Бутенко отреагировал на слова главы Уханьского института вирусологии Юань Чжимина о том, что новый коронавирус не могли создать искусственно.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью