Православные Латвии встретили Пасху

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19 апреля 2020, 19:11 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Пасхальное богослужение, фото автора

Сегодня православные Латвии празднуют Пасху. К сожалению, в этом году в связи с ЧС пасхальное богослужение транслировалось по ТВ и радио. Но разве можно «испортить» такой Светлый Праздник?

Конечно, коронавирус несколько омрачил настроение православных латвийцев: не все смогли посетить храмы, освятить куличи и пасхальные яйца, совершить исповедь. Не было в Латвии такого родного и привычного Крестного хода в этот день. И саму службу латвийцы смотрели по ТВ.

Но, Пасха – праздник светлый и важный! Каждый православный латвиец отмечает Христово Воскресенье так, как требует того душа.

Митрополит Рижский и всея Латвии Александр поздравил верующих с праздником: «С великой радостью приветствую всех вас вечно живым и жизнеутверждающим пасхальным приветствием, в котором заключается наша вера, наши надежды и утешение. Сегодня, к сожалению, среди людей распространились чрезмерное увлечение благами мира сего, стремление к почету и славе, отсутствие глубокой веры, истинной любви и подлинно добрых дел. Бог и церковь уходят на последнее место. Из истории известно, что попущение скорбей и болезней всегда было напоминанием человеку, что жизнь – великий дар божий людям. В постигших нас испытаниях мы видим, как зыбка и неустойчива земная жизнь человека».

В Светлый День православным Латвии было действительно приятно, когда глава МИД Эдгар Ринкевич поздравил с праздником Пасхи, обратившись к людям на русском языке: «Поздравляю с великим праздником Пасхи Христовой православных Латвии. Мира. Христос Воскресе!»

Для верующей семьи политика, экс-мэра Олега Бурова Пасха – особенный праздник, и отмечают этот Светлый День, конечно, в кругу семьи.

«Христос Воскресе! Мира! Тепла! Добра! Любви! Мы обязательно все переживем! Помните, за «темной ночью» всегда идет рассвет! Все дурное пройдет! Христос Воскресе! С Праздником, мои дорогие! Счастья! Будем здоровы!»

Латвия отмечает православную Пасху!

Христос Воскресе!