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«Не болею коронавирусом. Есть свежий тест», дисциплинированные московские эскортницы изменили свои анкеты

, 09:48 [ «Аргументы Недели» ]

«Не болею коронавирусом. Есть свежий тест», дисциплинированные московские эскортницы изменили свои анкеты

Самыми дисциплинированными гражданками оказались жрицы любви. Московские проститутки оформили постоянные пропуска и добавили целый пакет виртуальных услуг.

Также они регулярно делают влажную уборку квартиры с дезинфицирующими средствами и постоянно сдают тест на коронавирус. По крайней мере, так они пишут в своих анкетах. И если раньше в профайлах путан был только список интимных удовольствий, то теперь больше сведений о состоянии здоровья и о мерах профилактики коронавируса.

«Имеется свежая справка об отсутствии коронавируса», «Ежедневная уборка квартиры с антисептиками. Берегу ваше и свое здоровье», «Не болею коронавирусом. Есть свежие тесты», - значится у каждой дамы, что предлагает любовь за деньги, а также сообщается, что стоимость услуг даже с учетом повышенной заботы о санитарной безопасности, не возросла.

Многие в Сети пишут, что труженицы интимной индустрии без работы даже в такое тяжелое время не остаются и помощи у государства не просят, а это несомненный плюс.

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