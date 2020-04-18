Лесная самоизоляция военкора «АН» закончилась

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18 апреля 2020, 20:08 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Фото: Сергей Среда

Нервный смех и теплые воспоминания о приключении. После проверки на коронавирус врачи разрешили военкору «АН» выйти в цивилизацию.

Нервный смех начался через четверть часа, после того как я вырулил на автомобильную дорогу. Мимо мчались машины, куда-то шли люди.

Накануне меня осмотрел врач. Он сделал экспресс-тест на коронавирус. Тест оказался отрицательным. Никакого COVID у меня нет.

Врач разрешил выбраться из самоизоляции, которую я проводил в лесу после возвращения с Донбасса. Вообще, меня должны были направить в обсерватор, так как проходить самоизоляцию по месту прописки я не мог. Там были 2 человека в зоне возрастного риска: одному 67 лет, другому пять. В обсерваторе мне уже подготовили место. Но туда должна была доставить скорая помощь. Мне сказали ее ждать, но она так и не приехала. Пришлось уйти в лес. Позднее стало понятно, почему. Как раз в этот момент резко обострилась эпидемиологическая обстановка. У медиков просто не было свободной машины скорой помощи.

Теперь все это просто кусок биографии. Медики разрешили выйти из леса, в котором я провел больше недели. Перед самым выездом с места стоянки я сжигал последние дрова и думал.

За последний месяц очень многие ведущие вирусологи планеты высказывали свое мнение про коронавирус.

Один мой знакомый "вирусолог" (познакомился с ним на войне, и в прошлом он военный), вообще, мне дистанционно по телефону даже поставил диагноз. Он уверял, что у меня нет коронавируса и поэтому я никого не заражу. Все эти ограничения носят лишь юридический характер, а на самом-то деле...

А на самом деле я вышел 5 апреля с Донбасса. На Украине коронавирус пришел в самый разгар эпидемии свиного гриппа. А жители Донецка постоянно туда катались до закрытия границ. В последние дни я замечал, что очень многие жители города начали кашлять. Со многими из них контактировал. Сам коронавирус может проходить бессимптомно. Я не знал, являюсь ли я его носителем или нет.

Собственно, я сам был отчасти таким "ведущим вирусологом". По дороге от границы в Подмосковье я заправлял машину, покупал кофе. Прибыв в Подмосковье, сходил в магазин, чтобы перекусить. Кроме того, зашел в салон связи и купил нормальную сим-карту. Потому что думал: "Но ведь симптомов же нет. Если бы что-то было, я бы почувствовал изменения".

Но во время посещения поликлиники, куда я пошел узнать, что мне дальше делать и попросить о направлении в обсерватор, меня выгнала оттуда заведующая каким-то отделением. Она сказала, чтобы я немедленно направлялся домой и не смел носа оттуда показывать в течение 2 недель. Любые контакты мне запрещались. Тогда и понял всю опасность ситуации. Уехал в лес. Уже оттуда начал звонить по ведомствам. Так началась вся эта эпопея.

…Накануне вечером я отмечал день рождения. У меня был праздничный стол. Я испек картошку и намял ее со сливочным маслом. Добавив немного начинки, получил удивительно вкусное блюдо.

Это был самый настоящий и самый необычный день рождения в моей жизни. Именно в этот день врачи сделали мне подарок в виде теста, который показал, что коронавируса у меня нет. Утром я прибрал место своей стоянки, спалил последние дрова и уехал.