Эксперт: Меры поддержки малого и среднего бизнеса позитивно отразятся и на жизни обычных горожан

Аргументы Недели → Общество 13+

18 апреля 2020, 18:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Предложенные властями Москвы меры поддержки малого и среднего бизнеса позитивно отразятся и на жизни обычных горожан, так как сохранятся рабочие места и доходы населения. Об этом журналистам сообщил юрист, член Общественной палаты РФ Илья Ремесло.

«Я считаю меры поддержки адекватными. Многие думают, что интересы бизнеса не пересекаются с интересами простых людей - на самом деле это не так. То, что было объявлено, направлено на сохранение рабочих мест, на сохранение предприятий, на сохранение бизнеса. Если миллионы людей сохранят рабочие места в Москве, хотя бы на минимальном уровне сохранят свой доход, и сохранятся их работодатели, которые платят налоги, то это, конечно, будет очень позитивным моментом, который отразится на жизни простых людей. Поддержка бизнеса - это поддержка простых людей, в конечном счете», - сказал Илья Ремесло.

Одной из таких мер поддержки стало принятое мэром Москвы Сергеем Собяниным решение о предосавлении столичным предпринимателям беспроцентной отсрочки платежей на 3,6 миллиарда рублей.

Речь идет об отсрочке платежей по договорам купли-продажи городской недвижимости, которые заключены с предпринимателями без проведения торгов в рамках федерального закона №159-ФЗ.

Данный инструмент утвержден Сергеем Собяниным в рамках третьего пакета антикризисных мер. В общей сложности этой мерой поддержки воспользуются более 3,3 тысячи предпринимателей.

Предприниматели, выкупающие недвижимость у города в рассрочку, смогут отложить свои платежи за второй квартал до конца 2020 года.

С 2011 года в Москве преимущественным правом выкупа городской недвижимости воспользовались 6,8 тысячи московских предпринимателей.

За девять лет с представителями малого и среднего бизнеса, добросовестно арендующими городскую недвижимость, были заключены договоры, общая сумма которых составила 145,8 миллиарда рублей.