Глава Роспотребнадзора Крыма Н. Пеньковская: Пустые койки в карантинном госпитале в Ялте скоро закончатся

Сообщается, что пустые койки в карантинном госпитале в Ялте так же скоро закончатся, учитывая темпы заполнения этих медучреждений.
Об этом на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции рассказала глава Роспотребнадзора Крыма Наталья ПЕНЬКОВСКАЯ.
«По тем темпам, с которыми мы идем, то заполнение ялтинского обсерватора может произойти очень быстро», - высказала она свое мнение.
ПЕНЬКОВСКАЯ настоятельно рекомендовала ускорить развертывание обсерватора в Керчи, а также предусмотреть специализированные отделения в районных поликлиниках.
Речь о новом центре «Семашко», ранее планируемом под обсерватор, не поднималась.