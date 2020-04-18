Глава Роспотребнадзора Крыма Н. Пеньковская: Пустые койки в карантинном госпитале в Ялте скоро закончатся

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18 апреля 2020, 18:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

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Сообщается, что пустые койки в карантинном госпитале в Ялте так же скоро закончатся, учитывая темпы заполнения этих медучреждений.

Об этом на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции рассказала глава Роспотребнадзора Крыма Наталья ПЕНЬКОВСКАЯ.

«По тем темпам, с которыми мы идем, то заполнение ялтинского обсерватора может произойти очень быстро», - высказала она свое мнение.

ПЕНЬКОВСКАЯ настоятельно рекомендовала ускорить развертывание обсерватора в Керчи, а также предусмотреть специализированные отделения в районных поликлиниках.

Речь о новом центре «Семашко», ранее планируемом под обсерватор, не поднималась.