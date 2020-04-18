Всех приезжающих на Кубань обяжут пройти обсервацию

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18 апреля 2020, 17:12 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Правила установлены постановлением №235 от 17 апреля, которое подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Для предупреждения распространения коронавирусной инфекции карантин в Краснодарском крае продлевается до 30 апреля. Постановление устанавливает новый порядок. Теперь все, кто прибывает на территорию края из других государств и регионов, за исключением Республики Адыгея, будут помещаться на обсервацию и находиться там под медицинским наблюдением в течение 14 дней. Жители Кубани обязаны две недели быть на самоизоляции в домашних условиях.

Также, согласно документу, в период с 18 по 26 апреля ограничивается посещение кладбищ, за исключением случаев, связанных с погребением.