Всех приезжающих на Кубань обяжут пройти обсервацию

Правила установлены постановлением №235 от 17 апреля, которое подписал губернатор Вениамин Кондратьев.
Для предупреждения распространения коронавирусной инфекции карантин в Краснодарском крае продлевается до 30 апреля. Постановление устанавливает новый порядок. Теперь все, кто прибывает на территорию края из других государств и регионов, за исключением Республики Адыгея, будут помещаться на обсервацию и находиться там под медицинским наблюдением в течение 14 дней. Жители Кубани обязаны две недели быть на самоизоляции в домашних условиях.
Также, согласно документу, в период с 18 по 26 апреля ограничивается посещение кладбищ, за исключением случаев, связанных с погребением.