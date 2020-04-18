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Оперштаб Калужской области: выявлены 37 новых случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных - 188

, 13:52 [ «Аргументы Недели» ]

Оперштаб Калужской области: выявлены 37 новых случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных - 188
фото: vk.com/stop_coronavirus40

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Калужской области, в регионе на утро 18 апреля зафиксировано всего 188 случаев заражения коронавирусной инфекции. Добавились 37 новых случаев заражения коронавирусом.

На сегодняшний день в Калужской области скончались два человека с подтвержденным COVID-19.

Днем ранее в Калуге сообщалось о 151 зараженном. Наибольшее число зараженных в областном центре городе Калуге – 57, в Боровском районе – 33, в Обнинске – 27.

По данным калужского оперштаба, девять человек выздоровели. На лечении в больницах находятся 177 человек.

ИЧ
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