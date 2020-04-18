У звезды российского фильма «Союз спасения» диагностирован коронавирус

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18 апреля 2020, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

У 34-летней звезды российского фильма "Союз спасения" и сериала "Метод Лавровой" обнаружили коронавирус. Медики приехали к актрисе домой на Дохтуровский переулок, взяли анализы и тесты оказались положительными.

Врачи заячвили, что болезнь проходит в лёгкой форме, а потому Коняшкину посадили на домашний карантин. Сфотографировали как и положено по стандартной процедуре, заполнили данные, передали всю информацию в больницу, а заодно и полиции.

Теперь актриса под тотальным присмотром, сообщает канал "Mash".