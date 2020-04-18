Признает ли правительство СМИ пострадавшей отраслью из-за коронавируса COVID

Аргументы Недели → Общество 13+

18 апреля 2020, 11:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Твиттер А. Хинштейн

pexels.com

Глава Минкомсвязи России Максут Шадаев направил председателю правительства Михаилу Мишустину письмо с просьбой включить СМИ в число наиболее пострадавших отраслей из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Обращении министра по поводу медиа опубликовал в Twitter глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

В письме Шадаев обращается внимание, что доходы медиа в основном основываются на продаже рекламы, в значительной степени тех компаний, которые наиболее пострадали. Глава Минкомсвязи подчеркнул, что СМИ продолжают активно работать, и их деятельность сейчас более, чем когда-либо востребована обществом, но они теряют доходы. По словам Шадаева, в ближайшие недели многие редакции будут вынуждены сократить деятельность, а некоторые и совсем ее прекратить, так как не могут рассчитывать на поддержку государства.