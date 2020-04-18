«СИЗО переполнены, а тут еще коронавирус», глава ФСИН просит суды не арестовывать людей за преступления малой и средней тяжести.

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18 апреля 2020, 10:01 [ «Аргументы Недели» ]

Глава ФСИН Александр Калашников из-за коронавируса просит Верховный суд не арестовывать людей за преступления небольшой и средней тяжести. СИЗО переполнены, а тут ещё и коронавирус и карантин, который соблюдать в заключении не возможно.

Сейчас число арестованных по лёгким, средним и экономическим статьям составляет 43% отвсех поступивших в следственный изолятор. И это только за последний месяц. Александр Калашников попросил суд рассматривать другие меры пресечения, альтернативных заключению под стражу.

По его словам, 22 следственных изолятора превышают установленный лимит по количеству задержанных в них. Сложнее всего с этим в Москве, Подмосковье и Республике Крым, сообщзает канал "Mash".