Москву сегодня продезинфицируют в четвертый раз

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18 апреля 2020, 08:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

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Москву сегодня, в субботу, 19 апреля, продезинфицируют в четвертый раз. Дезинфекция столицы проводится из-за распространения коронавирусной инфекции. Вице-мэр Москвы Петр Бирюков рассказал, что специальным составом должны обработать все столичные магистрали, тротуары, парковки и дворы.

По словам чиновника, дезинфицирующий раствор безопасен для людей и животных. Тотальная дезинфекция мегаполиса за последнее время проводится в четвертый раз.

Напомним, из-за распространения коронавируса жителей Москвы призывают оставаться дома, не выходить на улицу. Москвичам разрешено выходить на улицу только в ближайшие аптеку или магазин, вынести мусор, выгулять собаку, обратиться за медицинской помощью. Если люди работают, они оформляют специальный пропуск.