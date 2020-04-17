Москалькова побывала в закрытой на карантин «Бутырке»

Аргументы Недели → Общество 13+

17 апреля 2020, 22:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: globallookpress.com/ Photographer: © Anatoly Lomokhov

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова лично посетила с проверкой закрытую на карантин «Бутырку». В настоящее время общественной наблюдательной комиссии запрещено посещать столичные СИЗО, поэтому омбудсмен решила проверить всё самостоятельно.

«Дезинфекция в этом следственном изоляторе беспрецедентная. Каждое помещение кварцуется, потом все поверхности промываются», - рассказала об увиденном Москалькова. Она отметила, что сотрудники УФСИН перед двухнедельным дежурством проходят медосмотр, а в СИЗО закупили защитные костюмы и распылители дезинфицирующих жидкостей.