Новые больничные койки будем вводить с учетом появившегося запаса прочности - Собянин

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17 апреля 2020, 22:27 [ «Аргументы Недели» ]

Мэр столицы Сергей Собянин, фото соцсети

Медицинская система Москвы обеспечена запасом прочности на две недели, сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

"Для нас сегодня главная задача - обеспечить на видимую перспективу запас прочности медицинской системы. Сегодня он создан. Сегодня мы спокойно видим, что эта неделя и следующая неделя - мы точно обеспечены дополнительными мощностями", - сообщил Собянин в интервью Первому каналу.

Ранее мэр Москвы заявил, что больница в новой Москве будет готова принять больных в понедельник, она оборудована под 800 коек.