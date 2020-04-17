Военкору АН разрешили выйти из лесной самоизоляции... но это не точно

Аргументы Недели → Общество 13+

17 апреля 2020, 21:11 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Фото: личный архив

Коронавирус не обнаружен. Военкор АН здоров, как бык. Таков вердикт врача, который провел долгожданный осмотр журналиста. Выбравшись впервые за несколько дней в цивилизацию, военкор отметил одну странность по возвращению в лес.



Довели страну. Врач сказал мамонты больше не главные. Ну в смысле? В смысле, главные теперь QR-коды?! А кому я теперь поклоняться буду и приносить в жертву либеральные ценности?

Как они хоть выглядят, эти QR-коды? Их запоминать нужно и как пароль по секрету всем разбалтывать? И как отличить поддельный QR-код от контрафактного? Научились ли китайцы их уже производить? В-общем, полная неизвестность.

Это был самый неожиданный и самый долгожданный подарок на день рождения. Он у меня 17 апреля. Я родился в половине четвертого утра, и эта информация живет со мной всю жизнь.

В первой половине дня позвонили медики. Они пообещали приехать, а потом спросили адрес. Единственный адрес, который у меня был болото рядом с храмом. За такие адреса в путевом листе водителя скорой помощи самого увезут на скорой, но в другую больницу. Поэтому главная по скорой помощи сказала, чтобы я доехал до ближайшей заправки и позвонил оттуда. И чтобы ни с кем не вздумал контактировать. А я и не собирался. Я их уже боюсь: людей этих ваших.

А люди есть. Они идут по своим делам, никуда не сворачивая. Если бы сейчас было советское время я бы захотел написать, что они идут, никуда не сворачивая, прямо к светлому будущему коммунизма, но не рискнул бы этого сделать.

Сел за руль. Кажется, я уже забыл, даже, как бибикать. Но освоился быстро, и даже вспомнил правила дорожного движения, но это не точно.

Скорая приехала неожиданно скоро, что делает ей честь. Врач послушал легкие, посветил на язык, померял давление. Сказал, что я здоров, как бык. В его тоне читалась уверенность, что он готов был бы даже отправить меня в космос, если бы не плоскостопие.

Мы с ним даже успели подружиться. Но тут он выхватил маленькую шпагу, и бессердечно ткнул меня ею в палец. Я толком ничего не почувствовал, но на всякий случай, затаил недоверие. Он поколдовал с каким-то прибором, а потом вынес вердикт: какого рожна я все это время издевался над человеческим благоразумием. Это свинство: приехать в Россию и не привезти коронавируса, хотя бы чайную ложечку. Тест оказался отрицательным. Медик сказал, что теперь я могу заправляться, ходить в магазины и, не к ночи будет сказано, кушать после шести вечера.

Наверное, теперь мне можно выезжать из леса. Возможно, эта ночевка будет прощальной. Хотя, Роспотребнадзор сказал, что мой номер в гаишной базе, и если меня поймают на дороге во время самоизоляции мне будет ататайка. Эту ночь проведу в раздумиях.

Вернувшись в лес, вспомнил одно наблюдение, сделанное во время вылазки. Как только я оказался в цивилизации,у меня тут же начало першить в горле. Пару раз даже кашлянул. Сразу же по возвращению в лес кашель прошел. Это наблюдение ситуативное и ни к чему не обязывает.

Возможно, последняя ночь в лесу. Последний костер, который придется разводить завтра с утра. Теперь по ночам стабильно сыро. А небо то и дело проливается дождем.

Говорят МЧС сейчас штрафует за разведение костров лесах. Я бы за это сейчас давал медаль. Из-за сырости разжечь огонь - это целая история с плясками с бубном и огорчениями. С утра перебрал все ругательства, которые знал. Только потом сумел распалить огонь. Сработала только "курва мать" с нижегородским акцентом, но выдохнутая весьма энергично и экспрессивно. Нужно запомнить этот способ.

Накануне вечером понял, что костер - это однозначно женщина. Потому что делает все наоборот. Несколько часов боролся за жизнь этой кострихи. Огонь раздувать просто замучался. Весь вечер уговаривал пламя гореть. Дул кострихе в ушко, шептал нужные слова, обещал принести самые вкусные дрова. Но пламя гасло. Оставались угли.

В итоге плюнул на это дело. Решил пойти спать. Прибил пламя, разложил дрова так, чтобы головешки не соприкасались друг с другом. Минут двадцать сидел в машине, переписывался с милой девушкой. Вышел проверить костер, и кто бы мог подумать. Оставшись наедине с собой костриха разожглась сама по себе. Никаких уговоров не понадобилось. Возможно, костриха ревновала, что я переписываюсь с другой.

Но все это, впрочем, лирика. Главное, что наконец-то врач добрался до меня, сделал экспресс-тест, и он оказался отрицательным. Мне разрешили выбраться из леса. Теперь нужно думать - а стоит ли это делать.