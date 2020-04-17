Журналист Антон Красовский: «‎Мы все должны подумать, чем можем сейчас помочь врачам»

Аргументы Недели → Общество 13+

17 апреля 2020, 20:22 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Антон Красовский

Фото Max Avdeev / Facebook

Известный журналист Антон Красовский разместил у себя на странице в Facebook пост с призывом помочь врачам, если есть такая возможность. Ведь каждый день сотни тысяч медиков входят в красную зону и спасают там жизни тысяч других людей, рискуя своей собственной жизнью.

Антон Красовский опубликовал фото Валерия Вечорко, главного врача 15-й Московской больницы. На его лице видны следы от защитных очков, а в глазах читается усталость. За шесть дней Валерий распределил полторы тысячи больных разных отделений по другим больницам города и принял полторы тысячи людей с диагнозом COVID-19.

"Через неделю мои друзья подгонят Вечорко 500 или больше защитных экранов для эндоскопистов и хирургов. Никто ведь не отменил стентирование например у больных коронавирусом. Армия России привезла целую фуру пижам (я вот сейчас пишу этот текст в одной из таких). Они нужны, чтоб надевать что-то под защитный костюм. Кто-то привозит отличную еду для сотрудников. Я съел два салата и двойную порцию щей, мне сказали, что никого не объел" – написал Красовский.

Он напомнил, что от всех нас сейчас зависит, как будут работать Валерий Вечорко и тысячи, сотни тысяч врачей по всей стране. Красовский призвал подумать, чем мы можем им сейчас помочь: "Любая идея хороша. Всегда по всей стране нужны средства индивидуальной защиты, еда, продовольственные наборы для семей, транспорт, куча всего. Подумайте. Вдруг именно вы сможете помочь".