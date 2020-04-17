Более 21 млрд рублей выплатят по больничным работающим российским пенсионерам

Из фонда социального страхования на выплаты по больничным работающим пенсионерам выделят более 21 миллиарда рублей. Об этом в пятницу, 17 апреля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Российский премьер в рамках заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом нового типа уточнил, что выплаты по больничным листам в общей сложности получат около 2 миллионов граждан страны.