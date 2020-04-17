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Более 21 млрд рублей выплатят по больничным работающим российским пенсионерам

, 20:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Более 21 млрд рублей выплатят по больничным работающим российским пенсионерам
рубли, pixabay.com
Из фонда социального страхования на выплаты по больничным работающим пенсионерам выделят более 21 миллиарда рублей. Об этом в пятницу, 17 апреля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
 
Российский премьер в рамках заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом нового типа уточнил, что выплаты по больничным листам в общей сложности получат около 2 миллионов граждан страны.
 
Ранее Михаил Мишустин сообщил, что срок дистанционной выдачи больничных для работающих россиян пенсионного возраста продлен до 30 апреля включительно.
ЕТ

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