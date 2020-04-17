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Результаты опроса в телепередаче изумили: 40% зрителей считают, что эпидемия коронавируса - фейк

, 19:23 [ «Аргументы Недели» ]

Результаты опроса в телепередаче изумили: 40% зрителей считают, что эпидемия коронавируса - фейк
Фото соцсети

Телеканал «Крым 24» провел опрос, результаты которого шокировали врачей – участников программы.

Участниками передачи «Говорите правду» от 16 апреля 2020 года были люди, имеющие отношение к медицинской сфере Крыма. В ходе разговора зрителям предложили ответить на вопрос, как они воспринимают эпидемию коронавируса. Позже выяснилось, что 60% уверены, что это болезнь, а 40, что распространяемая информация о заболевании фейк.

Фактическое количество проголосовавших не называлось, так что сделать вывод о репрезентативности опроса и переноса этих данных на всех жителей Крыма невозможно.

 

ГБ

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