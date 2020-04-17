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Заблудившихся грибников вывели из леса в Шатуре

, 18:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

Заблудившихся грибников вывели из леса в Шатуре
фото: pixabey

Два грибника заблудились в лесу и не смогли найти дорогу домой; выводить их пришлось спасателям, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.

Мужчина и женщина отправились на машине за первыми грибами-сморчками в лес недалеко от села Власово. Однако, отойдя далеко от машины, обнаружили, что заблудились, и вызвали спасателей.

«Мы связались с пострадавшими по телефону, успокоили их и определили примерный квадрат поисков. В течение часа люди были выведены из леса. Поисковая операция завершилась благополучно, и прогулка за грибами не закончилась трагедией», - рассказали спасатели.
СЕ

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