Военные в Севастополе срочным порядком расширяют госпиталь

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17 апреля 2020, 18:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

https://an-crimea.ru/page/news/184479

На возведение «с нуля» двухэтажного медицинского блока отведено 45 дней. Рабочие трудятся в две смены.

Медицинский центр рассчитан на 60 мест и войдет в структуру 1472 военно-морского клинического госпиталя.

Как уже ранее писали «Аргументы недели – Крым», работы начаты 23 марта 2020 года. Уточненный на сегодняшний день план сдачи объекта – 15 марта этого года.

Новостройка возводится силами спецов минобороны. Медицинское оборудование для нового корпуса уже доставлено.

Будет ли новый блок специализирован на лечение больных коронавирусом пресс-служба Черноморского флота не уточняет.