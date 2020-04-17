Военные в Севастополе срочным порядком расширяют госпиталь

На возведение «с нуля» двухэтажного медицинского блока отведено 45 дней. Рабочие трудятся в две смены.
Медицинский центр рассчитан на 60 мест и войдет в структуру 1472 военно-морского клинического госпиталя.
Как уже ранее писали «Аргументы недели – Крым», работы начаты 23 марта 2020 года. Уточненный на сегодняшний день план сдачи объекта – 15 марта этого года.
Новостройка возводится силами спецов минобороны. Медицинское оборудование для нового корпуса уже доставлено.
Будет ли новый блок специализирован на лечение больных коронавирусом пресс-служба Черноморского флота не уточняет.