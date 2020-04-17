Горячий ТОП региональных новостей: В Калининграде обокрали обувную мастерскую

Аргументы Недели → Общество 13+

17 апреля 2020, 17:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: убийство из-за громкой музыки в Кировской области, нарушение самоизоляции на Ставрополье и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

Тверская область: женщина принялась оскорблять приехавших к ней на помощь полицейских В дежурную часть поступил вызов от 33-летней женщины, утверждавшей, что ее избивает сожитель. Прибыв на место, полицейские застали пьяную компанию. Всех участников конфликта доставили в больницу для прохождения освидетельствования. В больнице женщина стала вести себя неадекватно и агрессивно, сообщает Афанасий-бизнес.

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб газа с пеплом на высоту до 6 км. KVERT установил для Ключевского один из наиболее угрожающих — оранжевый — цветовой код опасности для авиации. Международные маршруты движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Об этом передает Полуостров Камчатка.

Собака сибиряка попала под коронавирусный карантин вместе с хозяином. За нарушение карантина — выгул маленького шпица мужчине грозит административная ответственность. Теперь сибиряк должен провести в обсерваторе вместе с собакой 14 дней. После чего у них будут взяты контрольные тесты на наличие инфекции, сообщает НДН.ИНФО.

В Кировской области житель убил соседа из-за громкой музыки. 63-летний местный житель распивал алкоголь со своей подругой. Мужчине мешала громкая музыка, которая доносилась из квартиры 64-летнего соседа и он пошёл на разборки с ним, взяв нож, пишет Новый Вариант.

В Калининграде обокрали обувную мастерскую. Полицейские выяснили, что злоумышленник вскрыл два замка и проник в помещение, откуда украл телевизор с электроинструментами, а также деньги и несколько пар обуви, как уточняет НИА Калининград.

На Ставрополье выявлено 800 нарушителей режима самоизоляции. В отношении нарушителей введенного в крае режима выписаны протоколы, дела направлены в суды. Наказание зависит от тяжести вины нарушителя. Штрафы могут достигать 50 тысяч рублей, сообщает Ставропольский репортер.