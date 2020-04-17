Временный госпиталь в п. Энем Адыгеи получил резервный источник электроснабжения

Аргументы Недели → Общество

17 апреля 2020, 17:15 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Дополнительный источник электроснабжения мощностью 200 кВт установили специалисты компании «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») в поселке Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея, там расположился временный инфекционный госпиталь.

Дополнительные передвижные источники электроснабжения продолжают устанавливать на территории временных госпиталей. При необходимости РИСЭ могут быть задействованы как запасной источник энергоснабжения для бесперебойной работы медучреждения.

Напомним, «Россети Кубань» установила дополнительные передвижные резервные источники общей мощностью 400 кВА для госпиталя на базе Адыгейской республиканской клинической инфекционной больницы в Майкопе. Резервы энергоснабжения созданы и для другого крупного медучреждения – Адыгейской республиканской клинической больницы.

В телефонном разговоре 16 апреля глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов и генеральный директор «Россети Кубань» Сергей Сергеев обсудили вопросы надежности энергоснабжения и договорились о тесном сотрудничестве в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Действующие ограничения на территории республики также внесли вынужденные корректировки в намеченные планы ремонта и техобслуживания объектов электросетевого хозяйства. Там, где возможно, энергетики продолжают выполнение работ в соответствии с требованиями производства и санитарно-эпидемиологической безопасности.

Надежное электроснабжение регионов России в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции находится на особом контроле главы группы «Россети» Павла Ливинского. На прошлой неделе он поручил дочерним структурам своевременно завершить реализацию ремонтной и критической частей инвестиционной программы.