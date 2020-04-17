Прежняя глобализация в мире станет невозможной?

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17 апреля 2020, 17:29 [ «Аргументы Недели», Кирилл Банщиков ]

фото: соцсети

Всемирная пандемия COVID – 19 приостановила процесс глобализации, которая так активно развивалась в последнее время.



Так считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"На мой взгляд, возврат к такому активному глобализму в ближайшие годы вряд ли возможен. Хотя контакты, конечно, между странами будут нарастать", - сказал Медведев в своем первом интервью РИА Новости в формате видеосвязи.



Из-за быстро распространения коронавирусной инфекции Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила мировую пандемию. Большинство стран закрыли свои границы, в некоторых был введен режим ЧС. В Москве недавно был введён специальный режим пропусков по указанию мэра города Сергея Собянина. По последним данным ВОЗ число заражённых достигло отметки в 2 млн. человек. Более 500 тыс. человек сумели выздороветь от болезни.