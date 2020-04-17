Юлия Ауг: «Началось повальное заболевание тех, кто репетировал парад»

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17 апреля 2020, 17:13 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Global Look Press

Актриса Юлия Ауг обратила внимание на то, что сейчас происходит с кадетами и преподавателями Нахимовского училища. У многих из них подтвердили коронавирус.

«Судя по всему, началось повальное заболевание тех, кто репетировал Парад 9 мая в Алабино с 20 марта. И поэтому тоже было принято решение об отмене парада», - написала Ауг в своем блоге.

СМИ сообщают, что коронавирус подтвердили у 49 кадетов и преподавателей училища. Часть из них участвовала в репетиции парада на Красной площади. Ребята прибыли в Москву из Петербурга 20 марта, и уже с 14 апреля начали получать положительные результаты анализов.

Еще у 155 кадетов также подозревают COVID-19. Большинству из них 15-17 лет. Однако преподавательский состав может быть в группе риска.