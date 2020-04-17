Жена мэра Южно-Курильска, который во время онлайн-совещания с губернатором залез в трусы к своему заму, срочно изолировала мужа

Аргументы Недели → Общество 13+

17 апреля 2020, 16:26 [ «Аргументы Недели» ]

Инцидент в Сахалинской области завершился благополучно. Мэра Южно-Курильска решили не наказывать, депутаты восприняли его поступок с юмором.

Произошло все, напомним, совсем недавно. Вячеслав Власенко, глава Южно-Курильска, устал слушать губернатора во время видеоконференции и решил сделать эротический массаж вице-мэру Елизавете Андреевой, сидящей рядом. И все это на глазах у всей страны. Комментируя ситуацию, Власенко стал заверять, что у него нет романа с его заместителем, да и вообще ни с кем из других чиновников. Он признал, что повел себя неприлично. По другой версии, Власенко отказался извиняться перед жителями сам и попросил депутатов сделать это за него.

Тем временем, узнав о случившемся, из Москвы в Сахалинскую область срочно примчалась супруга пошалившего мэра и заставила мужа самоизолироваться.