Ожидаемый поворот

Аргументы Недели → Общество

17 апреля 2020, 16:04 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Приговор, по которому человек уже почти год находится в колонии, отменен в кассации и теперь дело будет рассматриваться в апелляционной инстанции, но уже в новом составе судей.

Без малого год назад это дело вызвало довольно широкий резонанс в июле прошлого года. Еще бы: человек купил земельные паи, полностью со всеми расплатился, а потом у него и землю забрали, и деньги не отдали, и еще посадили в тюрьму. Фактологию этого удивительного дела раскроем позже, а пока о делах судебных.

В июле прошлого года решением Ленинградского районного суда Геннадий Кучма был отправлен за решетку на два с половиной года. На заседании присутствовали представители СМИ (в том числе и журналисты газеты «Аргументы недели»), что позволило быстро донести до общественности весьма спорные выводы судьи относительно виновности бывшего сотрудника правоохранительных органов, честно отслужившего Родине более трех десятилетий.

Дальше пошло еще интереснее: апелляция оставила решение районного суда в силе, однако судья, председательствовавший при рассмотрении, высказал особое мнение относительно виновности Геннадия Кучмы, то есть, фактически не согласился с коллективным решением своих коллег.

В кассационной инстанции дело изучали долго, но в итоге вынесли вердикт, который изначально вытекал из логики событий, но по непонятным причинам не был своевременно принят: решение апелляционной инстанции отменить и направить дело на новое рассмотрение, но уже в другом составе судей. Рассмотрение назначено на 21 апреля. Будет ли это заседание или его перенесут из-за карантина, неизвестно. Очевидно другое: когда бы оно ни случилось мы будем на нем присутствовать, в надежде стать свидетелями торжества справедливости.

История «преступления»

Геннадий Кучма родился и вырос в Ленинградском районе. Тут живут его престарелые родители. Здесь же похоронена жена, вместе с которой они вырастили детей, а в конце четыре года боролись с онкологией.

- В 2013 году, после 37 лет безупречной службы в полиции, в звании полковника я ушел в отставку, - рассказывает Геннадий Анатольевич. – Довольно скоро, в мае 2014 года, мне предложили должность заместителя генерального директора ООО «Юг Агротехника» расположенное в хуторе Андрющенском Ленинградского района. Хозяином был Федор Стрельцов, который сейчас находится в международном розыске и его теперь называют одним из участников банды Цапков. Но тогда к нему претензий у правоохранителей не было, тем более что к тому времени расследование по трагическим событиям 2010 года в Кущевской уже закончилось и Стрельцова никто к ответственности не привлекал. Поэтому я, после изучения круга обязанностей, документации предприятия согласился работать. В мою зону ответственности входила работа с юридическими документами и отладка внутренних управленческих механизмов. Дело в том, что я пришел после того, как бывший руководитель предприятия Селехов покинул свой пост не сдав документов. Зарплата у меня была 30 тысяч рублей в месяц – неплохая прибавка к пенсии.

Разбирая документы, Кучма натолкнулся на бумаги, где внимание его привлекло название «Красноармеец». Дело в том, что его родители живут в одноименном хуторе и являются собственниками двух земельных паев в массиве.

В обнаруженной папке были расписки пятнадцати пайщиков, о том, что они продали свое имущество гражданину Рябцеву (одному из членов банды Цапков) по цене в 100 тысяч рублей за пай в 2009 году. Другая часть документов касалась 2013 года – в них тоже содержались расписки о получении еще 12 тысяч рублей за пай с тем, чтобы оформить доверенность на Селехова – то есть руководителя предприятия. Юрист Кучма понял, что перед ним лежат документы, так называемой незавершенной сделки.

Объясним подробнее. Массив, в который входят эти паи составляет почти пятьсот гектаров. На каждый пай приходится 4,34 га. Но выделить в натуре эти паи никто не может, так как они находятся в долговременной аренде у КФХ «Теплый стан». Это хозяйство и сейчас обрабатывает данную землю. По закону, продать свои паи люди могут либо другому пайщику, либо арендатору. Даже родственникам они не могут их передать иначе как только по наследству. И уж, конечно, никоим образом никто не может вывести свой пай из оборота, пока действует договор аренды на 25 лет. Выгода пайщиков одна – получение арендной платы.

- Когда я поехал к людям и стал с ними разговаривать, то выяснил, что в свое время они сами пришли к Рябцеву и предложили купить свои паи, так как знали, что он приобретает землю по сто тысяч рублей, а арендатор, с их слов, давал тогда только половину этой суммы, - объясняет Геннадий Кучма. В общем, они продали свои паи, получили деньги, написали об этом расписки и оформили генеральные доверенности на нового собственника. Но потом произошло преступление в Кущевской и Рябцеву стало не до земли. Потом эти бумаги обнаружил Селехов и перезаключил доверенности на себя, но при этом доплатил 12 тысяч за пай по требованию людей, которые и так уже продали свою землю. Получается, что каждый пайщик уже получил по 112 тысяч рублей за долю. С этими документами я пошел к владельцу предприятия и спросил, что делать. Стрельцов сказал, что данная земля его не интересует, так как ее нельзя выделить их общего массива и поручил разобраться в ситуации. В добавок сказал, мол, желательно чтобы люди вернули деньги за паи и снова стали собственниками земли, так как предприятию нужны средства.

На встрече с пайщиками я все объяснил. Пятеро сказали, что деньги вернут, а остальные десять собственников попросили помочь в решении проблемы, так как денег на обратный выкуп земли у них не было. Тут у меня и созрел бизнес-план, о котором я до сих пор жалею.

Не торгуясь

Геннадий Кучма прикинул одно к другому и, посоветовавшись с женой решил выкупить паи. Все складывалось как нельзя лучше. Во-первых, арендатор не платил арендную плату за пользование паями с 2011 года – сразу после трагедии в Кущевке. Интересная деталь, не правда ли? Следовательно, собственник имел полное право эту самую плату взыскать, и получалось что-то в районе миллиона рублей. На выкуп же паев надо было два миллиона. Таким образом, значительный участок земли в итоге мог достаться всего вполцены. Притом, все было абсолютно законно и прозрачно.

А во-вторых, паи можно было оформить на отца Геннадия Кучмы, который являлся пайщиком в данном массиве и имел право приобретать здесь землю. Таким образом сделка получалась и законной и завершенной.

Но и это не все. Фактически и юридически продавшие уже пять лет назад землю люди опять попросили добавить денег, потому что за это время цена выросла. И Геннадий Кучма доплатил за каждый пай еще по 30 тысяч, доведя итоговую стоимости до 142 тысяч рублей. С каждым продавцом была составлена итоговая расписка, а прежние уничтожены. Оформив сделку в государственных органах, Геннадий Кучма, как официальный представитель своего отца, стал владельцем земли. Бывшие пайщики тоже были довольны, получив уже третью доплату и избавившись от необходимости возвращать долг за паи.

Вместо платы – уголовное дело

После обретения прав на землю Геннадий Кучма занялся вопросом получения арендной платы.

- В соответствии с договором купли-продажи арендная плата за 2014 год принадлежит по закону новому собственнику, т.е. Кучма А.И., о чем я уведомил в сентябре 2014 года в устной форме бухгалтерию арендатора. А затем после отказа платить, направил заказное письмо в адрес КФХ «Теплый стан» в октябре 2014 года. Потом в феврале 2015-го направил претензию, как досудебный способ урегулирования, но все мои требования остались без внимания, - комментирует Геннадий Кучма. - Впоследствии мне стало известно, что арендатор выдал в октябре-декабре 2014 года компенсацию в денежном выражении за арендную плату за период 2011-13 года бывшим собственникам, которые не имели на это законного права. Кроме этого, в 2015 году эти продавцы получили компенсацию уже и за 2014 год. Общая сумма причиненного мне ущерба составила более миллиона рублей. На вопрос, почему они (бывшие пайщики: прим. ред.) так поступили, мне пояснили, что к ним приехали представители арендатора сказали, что я обманщик. Тут же предложили подписать доверенность на их имя за что им выдадут деньги за весь период аренды, а на Кучму подадут в суд, за то что он их обманул и не заплатил деньги в полном объеме.

Исковое заявлении было подано мае 2015 года. А уже в августе этого же года суд принимает решение вернуть земельные доли в бывшим пайщикам. Однако суд к тому же постановил, что старые-новые владельцы земли должны отдать деньги, который им заплатили за паи.

Не будем описывать все перипетии, но деньги никто до сих пор не вернул. Таким образом Кучма лишился и купленной по закону земли, и денег, да еще и банку должен.

И еще одна интересная деталь. По данным Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) паи, о которых идет речь в марте этого года опять были проданы. Получается, что оборотистые граждане получили за них уже четвертый взнос. Весьма прибыльный бизнес получается. Притом и затрат никаких – деньги-то Кучме никто не спешит отдавать.

Не признался - сел

Судья Ленинградского районного суда отправила Геннадия Кучму за решетку (она, кстати, ушла на пенсию вскоре после этого процесса) по части 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Читая приговор, шалеешь понемногу. Мошенничество подразумевает под собой ущерб и обман. Где ущерб? Земли пайщикам вернули. Деньги также остались у них. Пострадал только один человек – Геннадий Кучма. А обман в чем? Ведь все свидетели обвинения в один голос говорили, что деньги за свою землю получили сполна и претензий не имели. Или есть ущерб государству? И тут нет. Земли никто из оборота не изымал, они все время обрабатывались и приносили доход арендатору, пайщикам, но не Кучме.

Сразу после приговора районного суда, уже в наручниках, Геннадий Анатольевич сказал:- По моему делу было вынесено 8 отказных материалов. Но потом, видимо, надавили и дело все-таки возбудили. Притом так торопились, что обвинительное заключение сразу пошло в суд, а мне его даже не показали. Меня обвинилив том, что я обладаю экономическими знаниями и использовал их для преступления. Смею заверить, что я действительно хорошо знаю как раскрывать экономические преступления. Но я никогда их не совершал. И это дело сфабриковано от начал до конца. Причина видится в том, что люди воспользовались моментом и решили «подзаработать» на грязной истории с бандой Цапков. Мне поставили в вину знакомство со Стрельцовым, хотя я покупал землю сам. Связывали со вдовой главаря банды. Ее даже вызывали в суд и она подтвердила, что в глаза меня не видела. Но этого мало. Меня признали виновным. Почему? Для меня ответ очевиден, чтобы не пришлось возвращать деньги и отжать несколько паев, которые я покупал в то же время и их бывших владельцев не смогли мотивировать пойти против совести. Говорили: «Признайся и получишь условный срок». А в чем я должен признаваться? В том, что все делал по закону и оказался в дураках?

Идти до конца

На днях суд должен вынести свой вердикт. Казалось бы, он очевиден – невиновен. Ведь в данной ситуации пострадавший один – Геннадий Кучма, который остался без земли и с многомиллионным долгом банку. И что характерно, долги свои пайщики признают, но не отдают, а правоохранители и не чешутся по этому поводу. Хочется верить, что объективный приговор суда не только восстановит справедливость, но и станет отправной точкой «разбора полетов» всех, кто причастен к осуждению невиновных.